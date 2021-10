"GF Vip", la sorpresa di Pago per Miriana Trevisan: "Devi sorridere e stare bene"

Al "Grande Fratello Vip" è tempo di sorprese per Miriana Trevisan, che dopo qualche difficoltà vissuta nei giorni scorsi, ha potuto incontrare l'ex marito Pago. "Stai facendo un percorso bellissimo, sei grandiosa e ti amano tutti - esordisce il cantante, con il quale la showgirl è in ottimi rapporti - Non importa se esci, l'importante è che stai bene, tu devi sorridere e devi ballare perché quando lo fai sei un angelo".

L'incontro ha mostrato ancora una volta lo straordinario feeling tra i due, al punto tale che quando Signorini propone un secondo matrimonio, rispondono: "Non abbiamo mai avuto un rapporto così bello. Abbiamo vinto comunque perché abbiamo un bambino meraviglioso".