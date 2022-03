"GF Vip", Davide Silvestri è il terzo finalista | Eliminate Soleil Sorge e Miriana Trevisan

La quarantasettesima puntata del "Grande Fratello Vip" regala sorprese, emozioni e anche alcuni improvvisi colpi di scena. Il primo verdetto, legato al televoto che vedeva in nomination Davide Silvestri, Jessica Selassié e Miriana Trevisan, risulta cruciale proprio per quest'ultima, costretta a lasciare la Casa in maniera definitiva.

A regalarle il sorriso, al di là della porta rossa, ci pensa il figlio Nicola, pronto a riabbracciarla e a celebrare un bellissimo percorso riconosciuto poco dopo anche nello studio di Alfonso Signorini. Qui, dopo aver rivissuto i momenti cruciali dell'esperienza, Miriana ha anche l'opportunità di riabbracciare il suo Biagio D'Anelli, conosciuto proprio nella Casa più spiata d'Italia.



I verdetti non sono ancora finiti, perché poco dopo Signorini apre un televoto flash che coinvolge Davide Silvestri e Soleil Sorge: ad avere la meglio è l'attore, che diventa così il terzo finalista insieme a Delia Duran e Lulù Selassié, mentre l'avventura dell'influencer si ferma a pochi passi dal traguardo, poco dopo l'ennesimo confronto con Alex Belli.