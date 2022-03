Lulù rivive le difficoltà dell'infanzia: "Dopo l'offesa di un bambino, tutti mi hanno vista in maniera diversa"

La quarantasettesima puntata del "Grande Fratello Vip", in onda lunedì 7 marzo in prima serata su Canale 5, è diventata l'occasione per soffermarsi sulla linea della vita di Lulù Selassié, passando dai tanti momenti difficili che hanno segnato la sua infanzia fino al recente amore nato nel reality con Manuel Bortuzzo.

Tra i primi ricordi brutti emergono le discriminazioni vissute a scuola, che l'hanno costretta a una situazione di dolorosa emarginazione. "Quando questo bambino mi offese, iniziai a sentirmi diversa e anche gli altri mi videro in maniera diversa - racconta senza nascondere l'emozione - C'erano sempre delle scuse e nessuno voleva accettare gli inviti a casa mia. A tutti i bambini che vivono questa condizione, vorrei dire di non avere paura a condividerla con i genitori, perché sono cose che restano dentro, segnano e provocano grandi insicurezze".

Dopo il tanto dolore, però, per la principessa arriva la romantica dedica da parte di Manuel, pronto a incoraggiarla in vista della finalissima del reality: "La frase che ti scrissi nella lettera era proprio questa. Non posso farti dimenticare il passato, ma posso farti vivere un presente bellissimo. E questo sarà quello che vivrai".