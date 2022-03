"GF Vip", Antonio Medugno eliminato | Giucas salvato dal biglietto di ritorno

La quarantaseiesima puntata del "Grande Fratello Vip", in onda giovedì 3 marzo in prima serata su Canale 5, ha regalato grandi emozioni, colpi di scena e amari verdetti. La serata si è aperta con il risultato del televoto che vedeva in nomination Sophie Codeogni, Miriana Trevisan, Antonio Medugno, Davide Silvestri e Giucas Casella.

Questi ultimi due sono chiamati in studio da Alfonso Signorini per scoprire l'esito finale e l'illusionista è costretto ad accettare, con evidente amarezza, l'eliminazione. Pochi istanti più tardi, però, la delusione si trasforma in euforia nel leggere il biglietto di ritorno, che lo invita a rientrare in Casa e a continuare il reality.

Poco dopo la produzione dà il via al televoto flash, che attraverso una catena di salvataggi vede confrontarsi in nomination Sophie Codeogni, Davide Silvestri e Antonio Medugno. La decisione del pubblico costringe il modello napoletano ad abbandonare definitivamente il gioco.

"Per me è stata un'esperienza breve, ma molto intensa - Racconta il ragazzo accolto nello studio di Alfonso Signorini - Mi sono messo in gioco al massimo, mi sono cimentato in cose che non avevo mai fatto prima e sono contento per quello che sono riuscito a trasmettere".