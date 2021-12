"GF Vip", Alex Belli rivede Soleil: "Non dubitare mai di quello che siamo stati"

È bastato un solo sguardo per riportare a galla, nella semplicità di un sorriso condiviso, la complicità che sin dal primo giorno ha segnato l'esperienza di Alex Belli e Soleil Sorge nella casa del "Grande Fratello Vip". Ma allo stesso modo, l'incontro avvenuto nel corso della puntata di venerdì 17 dicembre ha portato alla luce anche le divergenze che hanno allontanato due dei principali protagonisti di questa edizione.

"So cosa senti e cosa hai provato - esordisce l'attore, uscito durante il confronto con la moglie Delia Duran della scorsa puntata - Non dubitare mai di quello che siamo stati. Sei stata una compagna di viaggio pazzesca, abbiamo vissuto momenti incredibili e ci siamo lasciati trasportare fin dall'inizio. Solo io e te sappiamo che era tutto così tangibile, così vero". Poi prosegue: "Io lo sono sempre stato con te, non mi sono mai trattenuto. Fuori ho trovato una famiglia completamente distrutta, Delia in una situazione disastrata".

Soleil ascolta con attenzione le sue parole, ma durante il faccia a faccia trova la forza di restare ferma sulla sua posizione, soffermandosi sull'errore di aver dato ascolto alle esternazioni di Alex e non a ciò che osservava nei suoi comportamenti: "Mi manchi e lo dico andando oltre il mio ego. Nel gioco ti sei perso, dando priorità allo show, mancando di rispetto a tutto quello che è stato il nostro rapporto e la nostra complicità, a te stesso ma soprattutto a me. Hai rovinato tutto, quindi torna alla tua vita da set, perché io preferisco qualcosa di reale".



Solo quando Soleil lascia il giardino per rientrare nella Casa, può finalmente lasciarsi andare alle emozioni, raccogliendo l'abbraccio di tutti gli inquilini.