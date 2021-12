Delia Duran torna nella Casa per lasciare Alex Belli: "Tra noi è finita" | Lui le va incontro e si fa squalificare

Il triangolo tra Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran arriva a un rocambolesco epilogo. Nel corso della ventisettesima puntata del "Grande Fratello Vip" succede di tutto dopo che, nel pomeriggio, Soleil ha baciato nuovamente Belli per dimostrare a tutti che provasse davvero qualcosa per lei, nonostante da più giorni l'attore avesse dichiarato di voler lasciare la Casa per recuperare il rapporto con la moglie. Per chiarire la situazione, Signorini ha voluto che Belli si confrontasse con Soleil: "Le parole che ci diciamo io e Soleil le sentiamo, lei è il dono più grande che potevo sperare di trovare nella casa, tutto quello che viviamo è stupendo, ma c'è un però ... Lei ha un uomo io ho una moglie, non vogliamo dirci addio, ma un arrivederci". L'influencer, dal canto suo, replica: "Volevo dimostrare di essere io quella che in questa storia era quella che aveva la situazione più chiara e di aver messo dei punti".

Parole, quelle di Sorge che stizziscono Belli: l'ex volto di "Cento Vetrine" va su tutte le furie e tenta di abbandonare nuovamente la Casa ma Signorini lo riprende per metterlo di fronte alla moglie Delia Duran in giardino. La modella gli comunica la sua decisione di mettere la parola fine alla loro relazione e definisce Soleil una manipolatrice che gli ha teso una trappola: "Sono qui per dirti che nessuno ti ha abbandonata, ma quando ero in treno ho visto l'ennesima schifezza che hai fatto in questi tre mesi. Avresti dovuto dire "preferisco Delia e il suo amore", quindi ti dico che tra la nostra storia è finita, io mi merito un uomo che mi rispetti e tu non lo fai".



A questo punto, Belli decide di andare incontro alla moglie facendo scattare l'automatica squalifica per aver violato le norme anti Covid, dato che i vip della Casa sono in quarantena forzata. "Questa è una bolla, volevo andar via l'altro giorno ma la porta era chiusa", ha provato a difendersi Belli, ma Signorini ribatte: "Quella rossa è chiusa ma ce ne sono tante altre aperte...". Durante la discussione, arriva anche Soleil per portare la valigia a Belli: "Ora spero che risolviate i vostri problemi", è stata la sua frecciata. Così Delia e Alex escono insieme dalla Casa, con l'ormai ex concorrente che non saluta nemmeno i suoi coinquilini, ma la Duran ci tiene a precisare: "Non so se voglio tornare a con lui, ne dobbiamo parlare lontano dalle telecamere".