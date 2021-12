Eva Grimaldi, Alessandro Basciano e Federica Calemme entrano nella Casa del "GF Vip"

Eva Grimaldi, Alessandro Basciano e Federica Calemme sono ufficialmente tre nuovi concorrenti del "Grande Fratello Vip". Durante la puntata in onda venerdì 17 dicembre, l'attrice è la prima a varcare la porta rossa, portando con sé tutto il necessario per preparare insieme all'amica Katia Ricciarelli il bollito con la Pearà e dedicando parole di conforto a Soleil Sorge: "L'ho vista soffrire e mi ha fatto molta tenerezza. È una ragazza molto enigmatica".

Poco dopo, tocca all'imprenditore genovese Alessandro Basciano, noto per aver partecipato come corteggiatore a "Uomini e Donne" e successivamente a "Temptation Island". "Nella Casa ci sono due ragazze che mi attraggono molto, anche se non voglio dire il nome", rivela prima di presentarsi agli altri inquilini.

Infine tocca all'influencer Federica Calemme, che nella clip di presentazione si definisce "schietta e disponibile, ma soprattutto lunatica e impulsiva".