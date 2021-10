"GF Vip", Francesca Cipriani incontra il suo Alessandro | Lui: "Non solo fisico, sei una donna unica"

"Faccio fatica a stare senza di te perché mi manchi tanto. Però voglio dirti una cosa: sono orgoglioso di te, stai dimostrando quello che sei". Così Alessandro il fidanzato di Francesca Cipriani al "Grande Fratello Vip". I due si sono incontrati sul tappeto rosso e la showgirl non è riuscita a trattenere l'emozione. Francesca, per precauzione, era trattanuta da due bodyguard per evitare che si avvicinasse troppo al suo ragazzo e infrangesse, così, le regole anti-Covid del programma.

"Non sei solo un fisco bellissimo, sei anche una ragazza unica di cui mi sono innamorato - continua Alessandro - siamo uniti per l'eternità amore, sono qui per te. Ti amo da morire". Una dichiarazione senza precedenti per Cipriani che chiede ad Alfonso di poter abbracciare il suo ragazzo, richiesta ovviamente respinta dal conduttore che non può fare assolutamente avvicinare i concorrenti agli ospiti.