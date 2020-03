"Obbligo o Verità", Andrea Montovoli si racconta: "La mia felicità deriva dai miei errori" 

Andrea Montovoli si racconta a "Obbligo o Verità", il format digital dedicato agli esclusi del "Grande Fratello Vip". La sua eliminazione in realtà è stata una rinuncia al gioco, l'attore ha voluto abbandonare il reality dopo un forte momento di sconforto.

Nel gioco, Andrea, ha confessato da dove sia nata la decisione di lasciare il programma condotto da Alfonso Signorini: "Non c'è stato un momento preciso - ha detto Montovoli -, diciamo che non avevo più energie per poter aver ancora un percorso all'interno della casa. Ho avuto modo di ricordare quei momenti di 17 anni fa in cui ero in carcere".