"GF Vip", Valeria Marini minaccia l'abbandono: "Se non esce la verità vado via"

Continua la tensione tra Valeria Marini e Antonella Elia nella Casa del "Grande Fratello Vip". Le due inquiline non sembrano riuscire a trovare pace e proseguono a scontrarsi creando non pochi fastidi anche agli altri concorrenti.

Valeria Marini in particolare sembra essere già stanca dei continui battibecchi con la sua rivale, tanto da voler chiedere provvedimenti contro Antonella e i suoi comportamenti: "Sono stanca, non ce la faccio più - ha detto l'ex stella del Bagaglino a Fernanda Lessa - io amo Alfonso e gli autori, ma questa volta dò un aut-aut. Se non esce la verità vado via".