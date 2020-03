Grande Fratello Vip, tra Antonella e Fernanda scoppia la rissa per... un biscotto

In attesa della diciottesima puntata, nella casa del " Grande Fratello Vip " i nervi sono a fior di pelle. E ancora una volta al centro della discussione c'è Antonella Elia. E' lei, furibonda, ad assalire Fernanda colpevole di averle rubato i biscotti. La Lessa non si fa intimorire e le due vengono quasi a contatto. E' Antonio che interviene a dividerle in maniera energica e Antonella si lamenta: "Non mi spingere così...!":

Nella discussione interviene anche Sossio, che ha seguito tutta la scena e difende Antonella. "Ho visto con i miei occhi che hai preso i biscotti dall’armadio di Antonella e li hai fatti vedere ad Antonio come trofeo, ridendo" dice a Fernanda. Zequila si sente tirato in causa e, non perde occasione di attaccare Aruta, già suo rivale per la leadership nella casa. ""Anzitutto parla italiano" tuona riferendosi a un linguaggio un po' troppo scurrile. "Ma italiano di che?? Hai rotto!" ribatte Sossio furioso.

La situazione sembra degenerare. Anche gli altri inquilini si rendono conto che è il caso di intervenire e così Licia trattiene Antonio che, mentre si allontana, invita nuovamente Sossio a moderare i termini, mentre dall'altra parte Patrick trattiene a stento l'ex calciatore. Antonella dal canto suo non accenna a calmarsi e se la prende con Licia, colpevole di ridacchiare di fronte ciò che sta accadendo. "Ma che ti ridi? Vipera, brutta vipera” le urla, per poi rivolgersi nuovamente a Fernanda: "Tira fuori i biscotti, io devo mangiare quei biscotti, ho i certificati medici” (si tratta di biscotti per celiaci - ndr).

In puntata, al momento delle nomination, i concorrenti avranno sicuramente qualche conticino da regolare...

