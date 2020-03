Al "Grande Fratello Vip" Aristide svela ad Antonella il suo flirt segreto

LEGGI ANCHE >

Il lato "latin lover" sorprende la showgirl, che subito gli domanda incuriosita “E come mai è finita?”.L’archeologo, un po' in imbarazzo, chiarisce:“Non era un fidanzamento ma un flirt. Ero molto preso da lei ma poi ci siamo allontanati e lei si è fidanzata seriamente con un’altra persona”.

"NON SE N'E' MAI ACCORTO NESSUNO" - Antonella, sempre più presa dalle parole del compagno d’avventura, aggiunge: “Come vivevate la vostra storia al Cairo?”. Aristide si lascia andare alle confidenze e prosegue; “Non se ne è mai accorto nessuno, eravamo in fibrillazione per gli scavi ma poi quando tornavamo alle nostre città natali nessuno di noi due voleva rinunciare alla propria vita e quindi rimaneva una storia che prendeva vita solo per poco tempo”.

"CHISSA' COME SAREBBE POTUTA ANDARE..." - “Che peccato, non ti è mai interessato ritrovarla?”, domanda a quel punto la Elia. “Era una storia molto legata alla nostra passione per l’archeologia ma non si è mai sviluppata, chissà come sarebbe potuta andare se uno di noi due si fosse trasferito…” risponde con voce nostalgica Aristide, che forse rimpiange di non essere stato più deciso con la misteriosa donna.

