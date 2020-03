Al "Grande Fratello Vip" tutti contro Antonella Elia

Al Grande Fratello Vip tutti, chi più chi meno, tollerano poco gli atteggiamenti spesso polemici di Antonella Elia , a partire da Antonio Zequila che ha lanciato alcuni appelli per farla uscire. Anche la recente alleanza tra la showgirl e Sossio sembra vacillare, dopo che lui non le ha assicurato il salvataggio nella "catena" delle nomination.

Antonio e Fernanda sono in giardino con Aristide e la modella chiede della discussione tra Antonella e Sossio. L'archeologo spiega che la Elia ha chiesto al calciatore chi sceglierebbe di salvare tra lei e Antonio, nel caso di una catena di nomination: "Lui le ha detto che non sapeva dirlo, perché ha un rapporto sereno con entrambi. Lei si è sentita tradita da questa risposta".

“Io varie volte le ho dato una mano quando era in difficoltà. Lei non è mai venuta da me, neanche quando piangevo per mio papà”, dice Zequila. Anche Fernanda esprime la sua opinione e ripercorre il loro difficile rapporto, specialmente durante le prime settimane. Ora tra le due si è stabilita una sorta di tregua, che non ha però cancellato le loro profonde divergenze caratteriali.

Paolo raggiunge il gruppo e prova a sedare gli animi quando viene interpellato direttamente da Antonio, risponde: "Lo sappiamo com'è fatta. A me non importa niente”. Il comportamento altalenante della showgirl sembra quindi aver stancato molti dei concorrenti, ma Antonella sembra abbastanza indifferente e continua dritta per la sua strada. Il pubblico la premierà?

