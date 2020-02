"Grande Fratello Vip", Teresanna a cuore aperto: "La mia infanzia difficile" 

LEGGI ANCHE>

Teresanna, la madre e i fratelli trovarono così rifugio in un istituto di suore: "Siamo stati li per un po’. Poi è iniziato un tour de force tra amici e case, eravamo ospiti ovunque, per mesi e mesi senza nemmeno andare a scuola, quando mio nonno scomparve, noi tutti ci trasferimmo da lui e finalmente trovammo una casa"

L'ex tronista di "Uomini e Donne" ha rivisto il padre dopo tanti anni: "C'è stato un unico incontro, ma non ho esigenza di rivederlo. Tutte le volte che avevo bisogno di un padre non c’era, e io oggi ne posso fare a meno, non mi serve. Ci sono delle ferite che non andranno più via, sono pagine che non si possono più riscrivere”.

Per Teressana la madre invece è sempre stata un esempio: "E' una donna che ha avuto il coraggio e la forza di cambiare le sorti della sua famiglia".

