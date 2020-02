Al "Grande Fratello Vip" la new entry Sara si appiccica a Zequila

"Grande Fratello è un programma basato sulla condivisione e sulla vicinanza di caratteri diversi e proprio per questo sarete messi alla prova", si legge nel comunicato. "Dovrete passare le prossime ore in strettissima compagnia di due delle new entry nella Casa. Aristide, dovrai condividere il tuo sapere con Asia sull’amore e le coppie celebri della storia passata. Antonio, dovrai parlare a Sara dell’amore e le coppie celebri nella storia del cinema tra film e realtà".

PROFESSORI DELL'AMORE - Aristide sul divano inizia a raccontare ad Asia la vicenda di Elena di Troia e Paride, ma la ragazza non sembra essere colpita da questo amore epico e sbadiglia vistosamente al suo fianco. Va meglio alla coppia Sara-Zequila, che ha come tema centrale il cinema. Anche se il professore Zequila fa un po' di confusione con nomi di film e premi Oscar vinti, la modella è molto interessata al suo racconto

PACE FATTA TRA PATRICK E ANTONELLA ELIA - Patrick, turbato per la lite avuta in puntata, si avvicina ad Antonella: "Ci sono rimasto male quando hai detto che ti sto antipatico. Adesso non ci saranno più litigate del genere, hai frainteso il mio comportamento". Pace fatta con la showgirl che ammette: "Io mi sono sentito di dovermi difendere, ma l'affetto che provo per te è vero. Non volevo provocarti, ero solo stanca e mi sono sentita attaccata".

