"Grande Fratello Vip", tra Fabio Testi e Antonella Elia un bacio per siglare la tregua 

Per Antonella Elia la dodicesima puntata del " Grande Fratello Vip " è stata sicuramente una prova difficile da affrontare. Nel duro scontro con Patrick, Antonella si è resa conto di avere contro buona parte degli inquilini della Casa, e inoltre Serena , quella che forse si era mostrata più dalla sua parte, è stata eliminata . Al termine della diretta però qualcuno prova a stemperare la tensione, come Fabio Testi , che la invita a stare tranquilla.

Finita la puntata Antonella ha un primo confronto con Licia, che le dice chiaramente di essere stanca di tutti i tira e molla di cui la Elia si è resa protagonista nei rapporti con alcuni degli altri concorrenti. "Rapporti idilliaci che poi si chiudono, poi improvvisamente di nuovo c'è la riconciliazione, e poi improvvisamente di nuovo l'odio. Io non sono così - le dice Licia -. Non fa parte del mio carattere, della mia natura. Cosa c'è di male? Cosa ti ho detto? Io non ho alcuna intenzione di assecondare tutto questo". Antonella è profondamente offesa e ferita e nemmeno guarda la Nunez in faccia mentre lei le parla, Licia le chiede chiarirsi sul loro rapporto, in un senso o nell'altro, anche perché Licia dice di essere sempre stata accanto mentre la Elia minimizza ("Abbiamo solo dormito nello stesso letto"). Ma Antonella non è proprio in vena: "Licia, sono offesa, lasciamo stare, ti prego".

Più tardi è Fabio Testi ad avvicinarsi ad Antonella. Durante la puntata anche lui si è schierato contro di lei, confermando la versione di Fernanda che sosteneva di essere stata minacciata dalla Elia, cosa negata con decisione da quest'ultima. Fabio però vuole passare altro. Si mostra molto tenero con lei e prova a consolarla. "Cerca di star serena - le dice -, sei importante per il gioco, per la Casa. E non ti vogliamo male, nessuno ti vuole male. Ognuno fa il suo gioco. Giurami che ci pensi". E poi la bacia due volte con affetto. Lei sembra confortata e gli promette che lo ascolterà.

