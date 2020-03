“Grande Fratello Vip”, Signorini contro Valeria Marini e Fernanda Lessa: “Ma cosa c’entra Gesù? Smettetela!”

Da quando al “Grande Fratello Vip” è entrata Valeria Marini le tensioni nella Casa sono salite alle stelle. I suoi scontri giornalieri con Antonella Elia hanno portato anche altri concorrenti a comportarsi in maniera molto ostile nei confronti della showgirl. Tra questi c’è Fernanda Lessa che ha iniziato ad adottare atteggiamenti poco chiari come i bagni sale contro le cattive vibrazioni della Elia o i segni della croce e le invocazioni a Maria ogni volta che incrociava la sua coinquilina. Allo stesso modo, Valeria Marini girando per la Casa aveva quasi sempre in mano un rosario e lo usava per pregare in ogni momento possibile.

Vedendo quelle immagini, Alfonso Signorini chiede spiegazioni a Fernanda Lessa che si difende: “Lei è un buco nero: io credo nell’energia. E qui se è proibito avere una fede scrivetelo”. Un ragionamento che ha portato però all’esasperazione il conduttore: “Sentire questi discorsi nel 2020 mi fa venire la pelle d’oca. Mi sembrano discorsi medioevali”. Subito la concorrente ribatte: “Gesù Cristo è venuto molto prima del medioevo” a cui il conduttore non riesce proprio a trattenersi e urla: “Ma cosa c’entra Gesù? Tutto questo è tutto tranne che Gesù Cristo. Non bestemmiamo. Questa cosa non la accetto. Il rosario si usa per sgranare le Ave Marie in santa pace e per conto proprio, non si porta al Grande Fratello Le negatività lasciatele dove le avete trovate perché poi siamo tutti bravi a parlare del destino di Mia Martini ma il suo destino ha avuto inizio da lì”