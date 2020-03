Grande Fratello Vip, Signorini aggiorna sul coronavirus e nella Casa cantano "Azzurro"

LEGGI ANCHE: "Grande Fratello Vip", lite tra Zequila e Antonella per colpa di Valeria

L'aggiornamento sulla situazione arriva nel tardo pomeriggio di sabato. I concorrenti vengono riuniti in salotto, dove Signorini appare sul megaschermo. I vip ascoltano le novità in religioso silenzio e non senza una buona dose di apprensione. Alfonso comunica loro i dati aggiornati sull’espansione dell’epidemia e soprattutto si sofferma sul nuovo decreto, emanato mercoledì 11 Marzo, che prevede la chiusura di tutte quelle attività economiche non essenziali.

Un discorso che scuote i concorrenti che, nella loro situazione di rinchiusi in una bolla dove la realtà entra solo parzialmente, cercano di ricordare ogni parola per poterla analizzare e studiare. Ognuno reagisce a modo suo. Patrick e Valeria sono i più loquaci e commentano e si lanciano in ipotesi. Adriana invece è senza parole. Teresanna appare molto sconsolata: “Ragazzi è un film!”, afferma.

Più tardi gli inquilini della casa trovano pezrò il loro modo di reagire. Si radunano in giardino e, abbracciati, intonano “Azzurro”, la canzone diventata simbolo di questa emergenza, un monito per ringraziare tutto il personale medico che sta combattendo ogni giorno per sconfiggere il virus. La commozione è evidente e qualcuno scappa anche qualche lacrima. Finito di cantare si lasciano andare a lungo e sentito applauso.

Ma i vip non sono soli, anche se separati da qualche parete dal mondo esterno. In lontananza si sentono infatti le note della canzone: “Roma non fa la stupida stasera”. E l’emozione diventa davvero incontenibile...

