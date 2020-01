“Grande Fratello Vip”, Pasquale Laricchia, Patrick Pugliese e Andrea Denver sono in nomination

Nomination completamente al maschile al “Grande Fratello Vip”. Infatti, per cercare di pareggiare il numero di donne e uomini all’interno della Casa, gli inquilini sono stati costretti a dover scegliere un concorrente maschio da voler eliminare. Dopo un primo giro di nomination, i più votati sono stati Ivan, Fabio e Andrea Denver ma non saranno loro a sfidarsi al televoto. Infatti a sorpresa Alfonso Signorini annuncia che in realtà Patrick e Pasquale sono in nomination e che saranno proprio gli ex gieffini a decidere con chi andare al televoto tra i tre più votati dagli altri inquilini. Così, si definisce il terzetto finale che si dovrà sfidare per poter rimanere all’interno della Casa: Patrick Pugliese, Pasquale Laricchia e Andrea Denver.