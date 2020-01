“Grande Fratello Vip”, Miriana Trevisan all’ex marito Pago: “La ami? Torna da Serena”

“Non conoscete Pacifico fino in fondo. Si porta una tale sofferenza dentro, chiusa nei suoi silenzi. Io lo so perché c’ero”, è così che Miriana Trevisan racconta al “Grande Fratello Vip” un momento molto intimo vissuto insieme all’ex marito. La donna è entrata nella Casa per cercare di esortare Pago a non farsi sempre carico dei problemi di tutti. Miriana, però, ha voluto anche dare qualche consiglio su Serena Enardu: “La ami? Torna da lei”.