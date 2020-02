"Grande Fratello Vip", Pago: "Se Serena non cambia non vado più avanti"

Al " Grande Fratello Vip " non c'è pace per Pago . Il cantante non ha gradito i like su Instagram di Serena al tentatore di "Temptation Island" che ha provocato la loro crisi e ne parla con Paolo Ciavarro . "Non doveva farlo, lei manca di questa sensibilità e non è la prima volta che si comporta così, non gliene frega niente, però adesso se vuole arrivare a un risultato le deve importare eccome", assicura.

Paolo gli dà ragione: "Se vuole ricostruire la fiducia, non può fare questi errori". E il cantante replica durissimo: "Se non cambia non vado più avanti, diventa un tornare indietro".



Per Ciavarro sarebbe stato meglio aver avuto un dialogo fuori del programma e la risposta non si fa attendere: "Sì, ma ora andiamo avanti, siamo riuscita a riprenderci, ora è una tortura che non voglio vivere più. Lei è qui per farmi vivere qualcosa di nuovo, non qualcosa del passato. Qui era bello viversi questo momento, stavamo bene, quella dei like è una tortura inutile, è roba vecchia".



Dal canto suo Serena è convinta: "Non ce la faremo".

