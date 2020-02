Grande Fratello Vip, nella Casa in arrivo sanzioni e... Valeria Marini

Tutto pronto per la quattordicesima puntata di " Grande Fratello Vip ", in onda questa sera in prima serata su Canale 5. Per il reality condotto da Alfonso Signorini con Pupo e Wanda Nara come opinionisti. Il televoto che vedeva coinvolti i concorrenti Clizia, Antonella, Paola e Montovoli è stato annullato a causa di un provvedimento disciplinare nei confronti di un concorrente che ha pronunciato frasi inaccettabili. Da stasera Valeria Marini diventerà una concorrente.

Sarà quindi una puntata carica di emozione e di tensione quella in programma. Con le nomination annullate bisognerà affrontare il caso delle parole "inaccettabili" pronunciate da un concorrente e delle relative sanzioni disciplinari. Poi l'ingresso di Valeria creerà sicuramente scompiglio, senza contare che ci sarà da decidere chi tra Teresanna, Asia e Sara diventerà una concorrente ufficiale del GFVip.

Intanto nella Casa ci sono ancora gli strascichi delle nomination e degli scontri avvenuti nei giorni scorsi. Clizia e Denver dopo la furiosa litigata provano a confrontarsi di nuovo in maniera più pacata. "Hai risvegliato in me un trauma sul discorso che ho paura a fidarmi della gente" gli spiega lei. "Sono stata molto male, non posso permettermi di stare male". "Se avessi voluto far la tattica votavo Fabio e adesso io e te saremmo qui a ridere e Antonio non ce l'avrebbe con me". Andrea alla fine chiede perdono a Clizia e lei accetta le scuse ma per quanto la riguarda il loro rapporto è comunque chiuso. "Ti prometto che da parte mia non ci saranno più discussioni di questo genere ma non riesco ad andare oltre - gli dice -, mi ha fatto troppo male".

Un altro problema per Denver è il rapporto con Zequila. Parlando con Antonella durante una sauna si sfoga. "Io a lui ho detto che ha fatto dichiarazioni maschiliste e che la sua concezione delle donne, a volte perché spesso è messa in chiave ironica, è quella di una lista di trofei - spiega Andrea -. E anche come si è espresso la sera della diretta". Da lì la rottura e la crisi per lui. "Se fosse andata bene con Antonio avrei vissuto tutto in maniera diversa, anche la cosa con Clizia" prosegue,

