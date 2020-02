"Grande Fratello Vip", arriva nella casa Eva Robin's e intanto Carlotta si sente a fine percorso

Questa sera, in prima serata su Canale 5, nono appuntamento con “ Grande Fratello Vip ”, il reality condotto da Alfonso Signorini con Wanda Nara e Pupo nel ruolo di opinionisti. Nel corso della puntata saranno rese note scottanti rivelazioni che riguardano proprio gli inquilini della casa Eva Robin’s sarà protagonista di uno di questi momenti. Intanto Carlotta , in nomination, è ormai sicura di uscire e si sente particolarmente fragile...

Inoltre da qualche giorno, i “vipponi” sono impegnati nello studio di brani che hanno fatto la storia discografica del nostro Paese. Stasera sarà, infatti, una serata all’insegna della grande musica: si esibiranno in una vera e propria gara canora e non mancheranno grandi ospiti.

Intanto però, mentre gli altri sono impegnati a preparare i testi della gara canora, Carlotta si lascia andare a uno sfogo insieme a Clizia. "Io spero tanto che da casa non pensino cose brutte di me, mi sento così fragile" dice la Maggiorana preoccupata per l’opinione dei suoi cari nel vederla particolarmente afflitta e scoraggiata. Qualche ora prima, infatti, parlando con Patrick, l'ex Miss Italia aveva detto chiaramente di voler chiudere la sua esperienza nel GfVip. "Ho fatto il mio percorso, ho dato tutta me stessa ma non sto più bene fisicamente" aveva detto, quasi sperando in un voto negativo da parte del pubblico a casa.

