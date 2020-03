"Grande Fratello Vip”, Antonella Elia sulla lite con Fernanda: “Mi vergogno profondamente e chiedo scusa”

Al “Grande Fratello Vip” Antonella Elia e Fernanda Lessa hanno litigato ancora e questa volta lo scontro è sfociato in spinte e schiaffi. A quanto pare la modella ha rubato dei biscotti alla showgirl, la quale avvisata dagli altri concorrenti è subito intervenuta. Tra accuse, urla, vecchi rancori e insulti le due hanno perso in poco tempo il controllo. Una scena che non è affatto piaciuta al conduttore Alfonso Signorini che ha sottolineato: “Fare una roba del genere per dei biscotti è veramente ignobile”. Il rimprovero ha avuto i suoi effetti tanto che le due concorrenti si sono scusate ed Antonella Elia ha voluto sottolineare: “Mi vergogno profondamente e chiedo scusa”.