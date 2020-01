“Grande Fratello Vip”, Adriana Volpe contro Magalli: “Lui ha avuto tantissime opportunità per chiedere scusa”

Adriana Volpe ha l’opportunità dentro la Casa del “Grande Fratello Vip” di raccontare la propria esperienza lavorativa, tra cui anche gli anni passati a condurre a fianco di Giancarlo Magalli. Tra i due i rapporti sono molto tesi da anni e lei ha più volte accusato l’ex collega di aver avuto nei suoi confronti dei comportamenti scorretti. Interrogata sulla questione, Adriana Volpe ha commentato: “La cosa che più mi ha ferito in questa storia non sono tanto le parole di Giancarlo, ma il fatto che esista una Commissione della pari opportunità in Rai e quando io sono andata ad un appuntamento dopo due anni dall’accaduto, e dopo tutti gli articoli sul fatto, mi hanno detto ‘noi non ne sapevamo nulla’”. La concorrente ha poi voluto precisare: “Negli anni ha avuto tantissime occasioni per chiedermi scusa”.