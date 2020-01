“GF Vip”, Adriana Volpe e la maternità: la sua battaglia contro i contratti discriminatori

Essere madre non è sempre facile e Adriana Volpe al “Grande Fratello Vip” racconta le difficoltà vissute dopo aver avuto la sua piccola Gisele. “Fino al 2012 firmavo contratti dove c'era una clausola che in caso di gravidanza l’artista doveva dare immediatamente comunicazione all’azienda e quest'ultima poteva recidere il contratto”, dichiara molto amaramente. “Ogni anno chiedevo di cambiarla. E non c’era un’altra interpretazione: se restavi incinta, rimanevi a casa. Era una spada di Damocle”, sottolinea Adriana Volpe.