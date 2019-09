"Verissimo", Adriana Volpe su Magalli: “Non mi sopportava, ogni anno era sempre peggio”

“Non mi sopportava, ogni anno era sempre peggio. Magalli ha sempre cambiato le proprie colleghe, forse ama che il programma si identifichi con lui”. Ospite in studio a "Verissimo", Adriana Volpe racconta del suo rapporto con l’ex compagno di conduzione dei "Fatti Vostri". Tra i due la rottura nel marzo del 2017, quando Magalli definì la Volpe una “rompi” per aver rivelato in diretta l’età del conduttore. La discussione è poi continuata sui social con toni piuttosto accesi, e in tribunale. A carico di Magalli ci sono due denunce, che, la showgirl ha detto di “non avere intenzione di ritirare. Da piccola sono cresciuta con Giancarlo – spiega la Volpe – pensavo fosse una persona meravigliosa sul lavoro. In realtà la mia esperienza non ha cavalcato quell’onda. Credo non si possa essere simpatici a tutti, ma il rispetto, quello sì, è dovuto a tutti”.