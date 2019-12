GfVip, svelati altri tre concorrenti: nella Casa Adriana Volpe, Michele Cucuzza e Antonella Elia

LEGGI ANCHE: Pupo al "Grande Fratello Vip": "Sarò una scheggia impazzita"

Alfonso Signorini aveva promesso che in questa edizione del reality di Canale 5 non ci sarebbero stati sconosciuti ma veri volti noti e fino a questo momento la promessa è stata mantenuta. Adriana Volpe ha una sola esperienza di reality alle spalle, in "Pechino Express". Un'avventura on the road decisamente all'opposto di quella che dovrà affrontare con la reclusione nella casa del GfVip.

Più esperta in fatto di reality Antonella Elia, che ha fatto ben edizioni de "L'isola dei famosi" (più una terza come opionionista) e una di "Pchino Express". Debuttante assoluto invece Michele Cucuzza che dalla cronaca e l'attualità dovrà passare al quotidiano di una convivenza forzata con altri vip.

