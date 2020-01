"GF Vip", Valeria Marini incontra Rita Rusic: "Ti perdono, ma chiedimi scusa"

E' un fiume in piena Valeria Marina durante l'ultima puntata del "Grande Fratello Vip". La showgirl è entrata nella Casa per affrontare Rita Rusic, l'ex moglie di Vittorio Cecchi Gori, suo amore del passato. "Sono molto dispiaciuta di tutto quello che hai detto, perché non corrisponde alla realtà - Marini si rivolge a Rusic e continua - sono felicissima che ti sia riavvicinata con Vittorio, nonostante tu mi abbia sempre attaccato non ho mai detto nulla su di te".

"Dici menzogne e non mi piace la gente che urla". E' la replica dell'ex moglie del produttore cinematografico, Cecchi Gori. "Ti perdono, ma voglio le tue scuse", insiste Valeria Marini, ma non c'è verso perché Rita Rusic tergiversa: "Alfonso, quanto deve durare questa cosa?".