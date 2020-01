“GF Vip”, l’incontro tra Vittorio Cecchi Gori e Rita Rusic: “E’ stata la donna più importante della mia vita”

La storia d’amore tra Vittorio Cecchi Gori e Rita Rusic si era interrotta con una separazione molto dolorosa: anni di silenzi, di cose non dette, rabbia e rimpianti. “Siamo stati sposati per vent’anni. Rita è stata un’ottima madre. Non ci siamo sentiti per altri vent’anni: non esistono le colpe, le colpe sono di tutti e di nessuno”, ha commentato l’imprenditore al “Grande Fratello Vip” in un video messaggio. Malgrado tutto, però, i due sono riusciti a superare le difficoltà e a creare un rapporto d’affetto e di amicizia. Lo stesso Vittorio Cecchi Gori ha commentato: “Quando sono stato male lei è corsa con Mario. Forse quella malattia è servita per rimetterci insieme un po’. Lei è stata la donna più importante della mia vita”.

Dopo queste dolce parole, la coppia si incontra di nuovo nella Casa e può scambiarsi qualche parola sui figli in comune e sulla loro grande passione, il cinema. Quando Alfonso Signorini chiede a Rita Rusic se risposerebbe l'ex marito, la risposta della concorrente non lascia dubbi: "Mi ha massacrato con avvocati e tribunali, così stiamo meglio".