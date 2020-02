"GF Vip", Pago, Serena Enardu e il "like" della discordia: "Hai distrutto la nostra storia"

Primo momento difficile per Pago e Serena Enardu, all'interno della Casa del "Grande Fratello Vip". A creare nuovo scompiglio nel ritrovato equilibrio con la sua Serena, è stato il fratello del cantante, Pedro, entrato nella casa per rivelargli una cosa di cui era all'oscuro.

Pedro, infatti, ha raccontato a Pago di un like messo su Instagram da Serena al suo ex tentatore di "Temptation Island", Alessandro. Dopo questo confronto e un attimo di riflessione, tra Pago e Serena è tornata una forte tensione che ha portato i due allo scontro.

"Non puoi continuare a fare cose che mi danno fastidio", ha detto Pago. "Non c'è nessun male, è un like pubblico e non ho nulla da nascondere" è stata la difesa di Serena. L'amore tra i due sarà sufficiente a spazzare anche questa bufera?.