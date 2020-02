"GF Vip", Clizia Incorvaia chiude la porta a Sarcina: "Mi ha completamente ucciso come donna. Ora sono rinata"

Clizia Incorvaia chiude definitivamente la porta a Francesco Sarcina. L'ex moglie del leader delle Vibrazioni, nel corso della decima puntata del "GF Vip", ha letto il testo di "Dov'è", il brano recentemente portato a Sanremo da quello che è stato il suo compagno negli ultimi anni.

In molti hanno pensato che le parole scritte da Sarcina fossero dedicate proprio a Clizia, ma la concorrente del reality condotto da Alfonso Signorini ha chiuso definitivamente la porta al suo passato: "Lui è un uomo molto infelice e sofferente - ha detto rispondendo alle domande del conduttore - mi ha completamente ucciso come donna, ma ora sono rinata. Che consiglio ho da dargli? Di eliminare le persone negative che ha intorno e che comanda come un Deus ex machina",