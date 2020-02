"GF Vip", Antonella Elia perdona il fidanzato Pietro: "Non mi può aver tradito"

Antonella Elia scopre cos'è accaduto tra il suo fidanzato Pietro Delle Piane e la sua ex Fiore Argento. Nel corso dell'ultima puntata del "Grande Fratello Vip", la showgirl ha visto le immagini del suo compagno a "Live - Non è la D'urso" durante la macchina della verità. "Una montatura" la definisce lui entrando nella Casa.

Nemmeno Antonella ci crede: "Non può avermi tradito". Dopo pochi attimi i due provano a chiarirsi, ma Antonella si scioglie immediatamente e lo bacia, provando a stabilire un nuovo record dopo quello dell'ultima volta.

"Non me la porta via nessuno. È la mia donna e non l'ho mai tradita" urla Pietro ad Alfonso Signorini, spiegando poi le immagini del suo presunto tradimento: "Non c'è stato nulla, senza Antonella sono un uomo a metà e la mia ex mi sorreggeva".