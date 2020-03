Al "Grande Fratello Vip" scoppia la pace: tregua tra Antonella e Fernanda, Valeria chiede scusa ad Asia

LEGGI ANCHE:

FERNANDA E LA DOLCE OFFERTA DI PACE - Antonella si concede un momento di relax in sauna con Asia finché Fernanda, dopo aver sfornato uno dei suoi dolci, le si avvicina dicendo “Visto che non hai più biscotti la crostata che ho preparato è integrale e senza lattosio, te ne lascio un pezzo anche se un po' dura? L'ho fatta per te, c’è anche quella di Paolo con il burro ma è piena di calorie”. La Elia coglie al volo l'occasione per siglare la tregua: "Anche se è dura va benissimo. Preferisco la tua integrale sicuramente, grazie davvero”.

VALERIA CHIEDE SCUSA AD ASIA: "HO SBAGLIATO I MODI" - A tarda sera Valeria in cucina racconta della sua carriera. Poco dopo Asia esce dal Confessionale e si unisce al gruppo. “Allora ti è passata? Dammi un abbraccio” le dice Valeria. “Io sono una persona sincera, ma forse ho sbagliato i modi". L’influencer sembra disposta a lasciarsi alle spalle la discussione e accetta le scuse della compagna d’avventura “a volte ti inserisci nei discorsi pensando di sapere” le dice spiegandole cosa l’ha infastidita.

