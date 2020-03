Grande Fratello Vip, Valeria allo scontro anche con Asia: "Mi sono stufata!"

Giorni nervosi nella casa del Grande Fratello Vip . Asia , dopo la discussione avuta con Sara sabato, ha avuto a che dire anche con Valeria . E' la Marini a provocarla, rimproverandola per non aver lavato il suo piatto. "Asia, questo non è un ristorante!" le dice, Un'osservazione che la Valente non prende bene: "Questa è pazza - sbotta -. Non sei mia madre che mi urli così!".

LEGGI ANCHE: Grande Fratello Vip, tra Asia e Sara volano parole grosse: "Non mettere le mani tra le mie cose"

Il pomo della discordia è il piatto delle tortillas che Asia lascia sul piano della cucina. Valeria, vedendo che la stoviglia non è stata lavata sbotta. Asia, che è sul divano con Paola e Fabio tenta di giustificarsi: "Io lo volevo mettere da parte perché non le volevo buttare". Dopodiché si sfoga con Fabio, dando a Valeria della pazza. Lui prova a zittirla, temendo una nuova lite pesante, ma lei non ci sta: "Io dico quello che penso".

Valeria intanto ha da dire la sua. "Mi sono stufata, non esiste, io è tutto il giorno che lavo" si lamenta con Paolo. E già che c'è entra nel discorso anche l'immancabile Antonella: "Se ne deve andare - afferma la Marini -, e poi c’è qualcuno che gli da manforte” afferma riferendosi alla Elia. “Ma questo non c’entra, mangia e lascia tutte le cose in mezzo, e quando è troppo è troppo”,

Asia, provata dalla discussione, prova a cercare conforto nelle altre inquiline che, però, sembrano tutte d'accordo con Valeria sul fatto che l'influencer dovrebbe darsi da fare di più in casa. A questo punto la Valente crolla, e, tra le braccia di Licia, si lascia andare a un pianto a dirotto.

La pace arriva verso sera. Asia esce dal Confessionale e si unisce al gruppo in cucina. “Allora ti è passata?" le domanda Valeria in maniera tranquilla. Aggiungendo poi "dammi un abbraccio". E a suo modo si scusa per i modi un po' troppo bruschi usati: "Io sono una persona sincera".

POTREBBE INTERESSARTI: