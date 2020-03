"Grande Fratello Vip", Paola Di Benedetto scoppia in lacrime

Momenti di forte commozione nella Casa del "Grande Fratello Vip" per Paola Di Benedetto, che in zona beauty, mentre si sta asciugando i capelli scoppia a piangere. La musica in sottofondo sembra toccarle corde emotive e, senza nascondersi dalle sue coinquiline, lascia che lo sconforta la colga....

Non è certo la prima volta che la bella influencer si lascia andare alla malinconia. La mancanza del compagno, Federico Rossi, è sempre più pungente. Confidandosi con Sara Soldati Paola aveva espresso tutte le sue perplessità e le sue incertezze sul lungo periodo di separazione dal fidanzato: "Effettivamente, sono due mesi che non lo vedo. Io lo immagino che sta continuando la sua vita..." e aveva poi aggiunto: "Mi vengono tante domande, se c'è ancora, se è tutto uguale a prima... Non è cambiato niente, anzi sì, qualcosa è cambiato, che è tutto molto più forte rispetto a prima...".

Anche in questo caso Sara, a pochi passi da lei, se ne accorge immediatamente e si avvicina per consolarla. Anche Fernanda nota il momento di commozione di Paola e si avvicina per sostenerla accucciandosi vicino a lei senza domandarle nulla. Paola non proferisce parola, lascia solo che le note di: “La musica non c’è”, di Coez, scivolino via veloci dentro di sé e così, minuto dopo minuto, sul viso della bella inquilina ritorna il sorriso.

Le coccole delle sue compagne di viaggio hanno sortito l’effetto desiderato e il buon umore continua a farla da padrona.