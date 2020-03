Grande Fratello Vip, tra Asia e Sara volano parole grosse: "Non mettere le mani tra le mie cose"

Sabato mattina teso nella casa del Grande Fratello Vip. Ma stranamente le scintille non sono tra Antonella e Valeria ma tra Sara e Asia, fino a questo momento grandi amiche. Il motivo della discussione risiede in un paio di occhiali che Sara avrebbe preso all'amica senza chiederle il permesso. "Non devi mettere le mani nella mia borsa" dice Asia in maniera decisa ma la modella non è d'accordo: "Qui niente è di nessuno".