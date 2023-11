"Grande Fratello", il racconto della ventunesima puntata

Lunedì 20 novembre in prima serata su Canale 5 nuovo appuntamento con "Grande Fratello", il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini.

Al suo fianco in studio Cesara Buonamici. Rebecca Staffelli raccoglierà i commenti dei telespettatori. Due nuovi ingressi nella Casa: l’attrice Sara Ricci e il campione di judo Marco Maddaloni. Alex comunicherà ai suoi coinquilini e al pubblico la sua decisione: resterà nella Casa o abbandonare il gioco? A due mesi dall’ingresso nel loft di Cinecittà, Massimiliano riceverà una sorpresa: potrà riabbracciare la figlia Mia di 6 anni. L’ingresso di Perla ha cambiato alcuni equilibri: in particolare, se e come è cambiato il rapporto tra Mirko e Angelica che era la donna più vicina a lui? Letizia riceverà un messaggio dalla ex fidanzata Nicole e non potrà rispondere con il silenzio. Infine, il verdetto del televoto: sono finiti in nomination Ciro, Giuseppe, Grecia, Letizia, Paolo e Rosy.