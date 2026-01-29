Grande Fratello torna a marzo con la conduzione di Ilary Blasi

Il "Grande Fratello" tornerà in prima serata su Canale 5 intorno alla metà di marzo con la conduzione di Ilary Blasi. La prossima sarà un'edizione rinnovata nel format, con ritmi più intensi e una diversa durata complessiva. Il programma andrà in onda per un ciclo di sei settimane. Il progetto sarà sviluppato e prodotto da Endemol Shine Italy, che si impegnerà a realizzare un "Grande Fratello" con un approccio nuovo pur nel rispetto dell'identità del format.