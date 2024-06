La "colpa" sarebbe quindi di Greta, beccata tra le braccia di un altro? A quanto pare no, visto che dopo poche ore Sergio ha fatto un passo indietro: "Mi dispiace fortemente se la pubblicazione delle motivazioni della storia riguardante me e Greta possano ledere la sua immagine. Vi chiedo gentilmente di non esprimere giudizi cattivi laddove non è avvenuto un tradimento fisico". Naturalmente è arrivata anche la replica di Greta: "Quanto accaduto oggi preferisco per il momento tenerlo per me. Le parole hanno un peso e prima di usarle bisogna stare attenti perché è facile travisarle. I motivi del litigio resteranno a mio avviso privati, ci tengo solo a precisare che non ho tradito nessuno e mai lo farei". Qualcuno ha poi tirato in ballo Eugenio Colombo, ex di Greta Rossetti, ma via social lui ha messo le cose in chiaro: "Io non c’entro proprio nulla con la situazione di Greta e Sergio, non so di cosa stanno parlando. lo non c’entro nulla, Greta non ha tradito con me, non c'entro proprio nulla e non ne so nulla. Ci tenevo a dirlo perché mi state mandando tantissimi messaggi".