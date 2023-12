"Grande Fratello", tutti in versione pirati e... spunta una dolce dichiarazione

Anita e Giuseppe chiamano tutti in salotto per leggere il comunicato in rima del "Grande Fratello": "Una festa selvaggia vi attende. Con il corredo a tema di costumi, cappelli e bende! Bevute a volontà e balli ardenti, tra risate e canti di voi concorrenti. Ma attenzione, avventurieri, sorprese in arrivo, che faranno tremare anche il più intrepido schivo!".

La dichiarazione di Mirko

Il dessert di Rosy è buonissimo, ma c'è qualcuno che lo supera. Mirko confida a Paolo che per lui è Perla la cosa più dolce. L'imprenditore raggiunge la sua ex in veranda e i due riflettono sui loro cambiamenti. Dentro la Casa, infatti, Perla ha riscoperto il suo lato più tenero e affettuoso. "Prima per esempio mi sono alzata per darti un bacio sulla guancia, perché so che te l'eri presa. Non è da me...", conviene la ragazza. Fra un sorriso e un abbraccio, guardandola negli occhi si dichiara: "In realtà sei così, negli ultimi tempi non lo eri più con me. Sono contento di averti qui. Ti vedo bene, veramente". Dopo un silenzio carico di significati i due si allontanano l'uno dall'altra, non senza fatica.