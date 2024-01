La concorrente si sfoga con Letizia preoccupata per le parole di Mirko e infastidita dai continui confronti con il suo ex a cui è chiamata, ripadendo il suo bel rapporto con Garibaldi.

Tgcom24

Settimana dopo settimana, infatti, i due sono sempre più sotto la lente di ingrandimento rispetto al rapporto che la Vatiero ha instaurato con il bidello calabrese. La ragazza si dice stanca di dover rispondere alle domande dei coinquilini. Tutti si chiedono se Mirko sia geloso, se sia arrabbiato, se sia cambiato.

"Cosa ne posso sapere io? Sono qui, lui è fuori" sbotta stanca l'influencer in confidenza alla sua amica Letizia. Secondo la concorrente, Mirko non può essere certamente geloso di Giuseppe, il barman non è il suo tipo e ciò che li lega è una semplice amicizia.

Ciò che turba la ragazza sono i continui riferimenti a cose che lei non ha visto, gli avvertimenti su Giuseppe, insinuare che lei non si accorga di quello le accade intorno. In particolare, Perla e Letizia ritornano con la mente a quando Mirko sottolineava che Giuseppe non vorrebbe mai essere contro la ragazza: "Secondo te non si metterebbe contro te perché sei forte?" chiede la fotografa.

Perla, però, sottolinea che questo è un pensiero che appartiene soltanto a Mirko, lei non riesce a vedere Giuseppe come un giocatore: "Giuseppe lo vedo vero e sincero nei miei confronti", aggiunge la ragazza in difesa dell'amico. Poi ritorna anche sul discorso della malizia, anche qui si dice stanca di dover chiarire più volte la natura del legame tra lei e il barman.

In ultimo, la ragazza si lascia andare a una sincera confessione: "Dico che senza Giuseppe, io avrei molti meno motivi per restare qui dentro, lui mi dà leggerezza". Per lei il barman è stato vitale, le è sempre stato accanto, sempre di sostegno e non vuole più sentire accuse che infanghino questa amicizia.

Dunque, chi ha ragione? Mirko o Perla? Giuseppe è sincero o è un giocatore?