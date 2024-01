"Grande Fratello", il racconto della trentunesima puntata

Nuovo appuntamento con "Grande Fratello", il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini.

Anche questa settimana il loft di Cinecittà è diviso dalle tensioni tra i nuovi e i vecchi concorrenti: tre veterani (Anita, Beatrice, Paolo) e cinque new entry (Federico, Monia, Rosanna, Sergio, Stefano) sono i protagonisti dell’affollato televoto per decretare chi dovrà abbandonare definitivamente la Casa. Fiordaliso, che sapeva che i figli non sarebbero mai venuti a trovarla, riceverà una sorpresa davvero inaspettata: Paolo, il figlio più piccolo, è appena sbarcato da un volo proveniente da Bangkok. Mentre Anita, sempre al centro delle polemiche e da sempre antagonista di Beatrice, potrà riabbracciare il fratello Leandro. Infine, Mirko che appare piuttosto infastidito da come Giuseppe si approccia a Perla.