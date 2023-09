Paolo Masella si sbilancia su una coinquilina: "Per me lei è la più bella"

"Letizia è la più bella di testa"

Passando in rassegna la situazione sentimentale delle donne, continua: "Anita non si è capito se è fidanzata o no. Già che dice così per me non lo è. Lei secondo me ha il fisico più bello; ma Heidi è più donna, più sexy". A quanto pare, però, non sono le bionde a interessarlo. "Personalmente, di testa, per me la più bella è Letizia. Invece a livello oggettivo la più bella è Samira".