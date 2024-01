Al "Grande Fratello" scontro tra Letizia e Beatrice, ma interviene Fiordaliso

Beatrice Luzzi: "Letizia Petris capace di pensieri aberranti"

L'attrice, tuttavia, non si stupisce del comportamento di Paolo, che già in passato aveva mostrato di avere poca solidarietà nei suoi confronti. Per quanto riguarda Letizia, invece, non vuole spendere una parola su di lei: "Al rientro sono andata io da lei, nonostante la sua faccia scura e il fatto che non mi abbia salutato. E' capace di pensieri aberranti, come quando ho pianto per quattro ore e mi ha detto che l'avevo fatto per andare in diretta. Mi vergogno per lui e per lei, per lei anche di più perché manda avanti Paolo". Fiordaliso, Vittorio e Beatrice non riescono inoltre a intuire quale possa essere stata l'interpretazione di Letizia. Anche per Monia il senso del gesto era chiarissimo e le consiglia di non farsi trascinare in questa polemica inutile e senza senso.