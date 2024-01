"Grande Fratello", Beatrice Luzzi rientra nella Casa

L'intervento prima di Natale

Prima di Natale Beatrice Luzzi aveva lasciato la Casa di Cinecittà del Grande Fratello per qualche giorno proprio per stare accanto al padre, che aveva dovuto affrontare un importante intervento. "Il mio babbo aveva bisogno di me, scusatemi se sono dovuta uscire di corsa e vi ho lasciato un vetro rotto. Vi sarete preoccupati", aveva dichiarato ai suoi compagni di avventura quando era rientrata in gioco. "Per fortuna è andato tutto bene. Lui mi ha spinta a venire qua, come mia mamma e mia sorella".