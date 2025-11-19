"Grande Fratello", Grazia Kendi in lacrime: "È una settimana che sto male"

L'inquilina della casa si sfoga sul peso del segreto che ha deciso di mantenere a Mattia sul contenuto della Busta Rossa
© Da video
Al "Grande Fratello" Grazia Kendi scoppia in lacrime e si sfoga con gli inquilini della casa travolta dai sensi di colpa per aver tenuto nascosto a Mattia Scudieri il contenuto della Busta Rossa. "Lo conosco, lo so che non sarebbe mai andato oltre, altrimenti glie l'avrei fatta aprire subito. Sono stata la prima a dirgli di aspettare a parlare. Io non l'ho fatto per me, l'ho fatto per lui", spiega Grazia.
Grazia ribadisce di aver agito con le migliori intenzioni e di non aver mai cercato di ottenere alcun vantaggio. Anzi, confessa: "È una settimana che sto male, che tengo questa cosa per me". Poi va da Jonas Pepe e lo abbraccia, l'inquilino la rincuora: "Anche se l'avessi fatto per te, non ci sarebbe niente di sbagliato. Non ti devi giustificare, l'amore non si controlla".