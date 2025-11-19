"Grande Fratello", Grazia Kendi in lacrime: "È una settimana che sto male"

Grazia ribadisce di aver agito con le migliori intenzioni e di non aver mai cercato di ottenere alcun vantaggio. Anzi, confessa: "È una settimana che sto male, che tengo questa cosa per me". Poi va da Jonas Pepe e lo abbraccia, l'inquilino la rincuora: "Anche se l'avessi fatto per te, non ci sarebbe niente di sbagliato. Non ti devi giustificare, l'amore non si controlla".