Grande Fratello, tra Garibaldi e Giselda il primo matrimonio nella Casa...

La dichiarazione di Garibaldi "E' un momento delicato per me", ha esordito il ragazzo avvicinandosi alla tavola imbandita. "Dopo tre anni che sono single mi ritrovo qui al Grande Fratello, a fare una proposta che mai mi sarei aspettato di fare". Giselda, divertita e un po' in imbarazzo per essere al centro dell'attenzione, ha ascoltato con attenzione la dichiarazione. "Io, Giuseppe Garibaldi, mi inginocchio a te con questi anelli".

La cotta per Paolo è archiviata Paolo Masella può quindi dormire sonni tranquilli. Il romano pensava infatti che la ragazza si fosse preso una cotta per lui. Nell'ultima puntata l'aveva quindi nominata, per non ferire i suoi sentimenti e stroncare sul nascere la convivenza. Una motivazione che non aveva però convinto Cesara Buonamici: "Non penso che abbia bisogno di protezione, anzi potrebbe essere una strategia perché è un personaggio forte".