"Grande Fratello", che fine hanno fatto le coppie nate durante l'ultima edizione del reality?

Mirko e Perla - Sono la coppia per eccellenza dell'ultima edizione del "Grande Fratello". I due già noti al pubblico di Canale 5 per avere partecipato a "Temptation Island" si erano lasciati proprio alla fine del docu-reality dopo essere usciti dal programma con i due tentatori che avevano conosciuto. Dopo diversi anni di fidanzamento Mirko Brunetti lascia Perla Vatiero per la tentatrice Greta Rossetti. Mentre l'ex fidanzata si avvicina a Igor Zeeti, anche lui conosciuto nel programma. È proprio Mirko il primo a entrare nella Casa del "Grande Fratello". Il giovane inizia ad avere dei problemi con la fidanzata Greta e dopo poco è Perla a entrare nel reality. I due si riavvicinano mentre la relazione con Greta finisce. Poi è il momento di quest'ultima che entra nella casa come concorrente. Dopo poco, però, Mirko viene eliminato ma il legame con Perla non si allenta, anzi si rafforza. Lei vince il reality e lui l'aspetta. Non ci sono dubbi Perla e Mirko si amano per davvero e ritornano a essere una coppia. Oggi a circa quattro mesi dalla fine del reality si godono la loro storia d'amore e progettano insieme il loro futuro insieme.