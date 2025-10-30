"Grande Fratello", le anticipazioni della puntata di questa sera 30 ottobre

E anche sulla relazione tra Valentina, Domenico e Benedetta ci saranno da capire gli sviluppi. Dopo il confronto avuto nel corso della precedente puntata, Valentina ha continuato a osservare il comportamento del suo compagno Domenico e quello di Benedetta e ha deciso di tornare nella Casa, questa volta, per restare. "Mi stai infangando come madre, come donna e come famiglia", aveva detto Valentina a Domenico senza mezzi termini, nelle scorse puntate. Domenico aveva risposto difendendosi dalle accuse: "Fra me e Benedetta c’è sempre stata solo amicizia - ha detto -. Ho sbagliato nei tuoi confronti e ti chiedo scusa". Ma Valentina lo ha incalzato: "Io come donna non mi sento valorizzata, non mi sento rispettata. Mi stai facendo chiamare cornuta ancora oggi".