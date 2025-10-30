Logo Tgcom24
"Grande Fratello", le anticipazioni della puntata di questa sera 30 ottobre

Cosa aspettarsi dalla casa più spiata d'Italia

30 Ott 2025 - 17:31
© Da video

© Da video

Cosa aspettarsi dalla puntata del "Grande Fratello" del 30 ottobre? Una sorpresa per Simone, dopo un lungo periodo di distacco, potrà incontrare il padre. Sarà l'occasione per appianare i dissapori che compromettono il loro rapporto? Ma non è solo la storia di Francesca e Simone ad attirare i riflettori della casa più spiata d'Italia.

Al "Grande Fratello" il gruppo si è spaccato a causa delle tensioni sempre più forti tra due aspiranti leader: Omer e Jonas. C'erano stati tentativi di riportare la pace. Infatti, Jonas Pepe aveva raccontato a Omer Elomari di aver fatto un sogno in cui erano presenti tutti, casalinghi e casalinghe. Nel sogno, Omer avrebbe teso un braccio verso Jonas in segno di pace. "Io non voglio la pace, io voglio solo un clima sereno", dice Jonas. "Pace è un parolone, guerra pure però". La reazione di Omer, però, resta fredda e mostra come il rapporto tra i due resti ai ferri corti: "Scelgo la seconda, sempre - risponde Omer -. Tra noi non sarà mai pace. Sarà sempre così". 

E anche sulla relazione tra Valentina, Domenico e Benedetta ci saranno da capire gli sviluppi. Dopo il confronto avuto nel corso della precedente puntata, Valentina ha continuato a osservare il comportamento del suo compagno Domenico e quello di Benedetta e ha deciso di tornare nella Casa, questa volta, per restare. "Mi stai infangando come madre, come donna e come famiglia", aveva detto Valentina a Domenico senza mezzi termini, nelle scorse puntate. Domenico aveva risposto difendendosi dalle accuse: "Fra me e Benedetta c’è sempre stata solo amicizia - ha detto -. Ho sbagliato nei tuoi confronti e ti chiedo scusa". Ma Valentina lo ha incalzato: "Io come donna non mi sento valorizzata, non mi sento rispettata. Mi stai facendo chiamare cornuta ancora oggi".

Giovedì 30 ottobre in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con Grande Fratello, il reality show condotto Simona Ventura e prodotto da Endemol Shine Italy. In studio Cristina Plevani, Ascanio Pacelli, Floriana Secondi e anche, questa settimana, ospite d'eccezione Sonia Bruganelli. Il risultato del televoto decreterà il primo candidato alla prossima eliminazione.

